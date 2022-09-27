Никитин Иван Евдок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Иван Евдок.

Никитин Иван Евдок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Никитин Иван Евдок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Глазовский уезд, Лыпской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.