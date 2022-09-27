Гвасалия Сафрон Тутуевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГвасалия Сафрон Тутуевич

Гвасалия Сафрон Тутуевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гвасалия Сафрон Тутуевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Зугдидский уезд, Квалонская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.