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Смотрелкин Александр Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смотрелкин Александр Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Мещовский уезд, Фроловской

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