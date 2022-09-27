Груздов Александр Полик. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГруздов Александр Полик.

Груздов Александр Полик.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Груздов Александр Полик.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Даниловский уезд, Положинск. Козанино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.