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Ефимов Михаил Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ефимов Михаил Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Сергеевской

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