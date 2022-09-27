Белоножка Сидор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоножка Сидор Григорьевич

Белоножка Сидор Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Белоножка Сидор Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уральская область, Уральский уезд, Красноярская, пос. Каракум.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.