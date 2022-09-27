Жигалов Илья Игн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖигалов Илья Игн.

Жигалов Илья Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жигалов Илья Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Новогрудский уезд, Жуховичской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.