Кунаев Филип. Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКунаев Филип. Никит.

Кунаев Филип. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кунаев Филип. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Дмитровский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.