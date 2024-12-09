Матвеев Иван Даниилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Иван Даниилов

Матвеев Иван Даниилов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Матвеев Иван Даниилов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, гор. Дорогобуж

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.