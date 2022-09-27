Евстронов Ем. Игн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстронов Ем. Игн.

Евстронов Ем. Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Евстронов Ем. Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Самарский уезд, Кануевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.