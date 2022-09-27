Худяков Арх. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудяков Арх. Никол.

Худяков Арх. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Худяков Арх. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Каинский уезд, Казаткульской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.