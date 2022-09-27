Данилов Иван Матвеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Иван Матвеев.

Данилов Иван Матвеев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Данилов Иван Матвеев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Таганрогский округ, Хрещатицкой вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.