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Кеворков Браишл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кеворков Браишл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Нахичеванский уезд, гор. Нахичевани

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