Мыльников Александр Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМыльников Александр Федор.

Мыльников Александр Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мыльников Александр Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Зубцовский уезд, Ульяновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.