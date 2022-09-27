Лукашевич Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукашевич Михаил

Лукашевич Михаил

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лукашевич Михаил
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Лебедянский уезд, д. Б. Верг

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.