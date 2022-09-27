Килин Михаил Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКилин Михаил Гаврилович

Килин Михаил Гаврилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Килин Михаил Гаврилович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, Александровской, с. Александрово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.