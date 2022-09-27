Чичканов Гавр. Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧичканов Гавр. Ефим.

Чичканов Гавр. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чичканов Гавр. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Туринский уезд, Каргинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.