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Сатончиков Анисим Леонтьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сатончиков Анисим Леонтьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Острогожский уезд, д.Корниловская

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