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Николаев Серг. Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Николаев Серг. Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Верейский уезд, Петровской

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