Попонин Федор Дан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопонин Федор Дан.

Попонин Федор Дан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попонин Федор Дан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, с. Вихлы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.