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Миронов Петр Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Миронов Петр Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Меленковский уезд, Лиховск., д. Глумова

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