Ефремов Алексей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Алексей Антонович

Ефремов Алексей Антонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ефремов Алексей Антонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Пановская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.