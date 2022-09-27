Ковычка Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовычка Дмитрий Федорович

Ковычка Дмитрий Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ковычка Дмитрий Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, с.Беловодск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.