Кудинов Василий Моис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудинов Василий Моис.

Кудинов Василий Моис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кудинов Василий Моис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Новоалейская, Бобкова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.