Вестваль Иоган Генр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВестваль Иоган Генр.

Вестваль Иоган Генр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вестваль Иоган Генр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Самарский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.