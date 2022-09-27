Романов Ив. Гр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Ив. Гр.

Романов Ив. Гр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Романов Ив. Гр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Купянский уезд, Кабанск., д. Николаевки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.