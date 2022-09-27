Гумбя Владим. Корн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГумбя Владим. Корн.

Гумбя Владим. Корн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гумбя Владим. Корн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Ивейская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.