Сороченко Ив. Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСороченко Ив. Егор.

Сороченко Ив. Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сороченко Ив. Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Фатежский уезд, Хмельч.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.