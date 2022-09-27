Черепанов Пахом Як. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерепанов Пахом Як.

Черепанов Пахом Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черепанов Пахом Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Владимирской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.