Аношкин Сергей Зах. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАношкин Сергей Зах.

Аношкин Сергей Зах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аношкин Сергей Зах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Чуриковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.