Морозов Кузьма Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Кузьма Никитич

Морозов Кузьма Никитич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Морозов Кузьма Никитич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Златоустовский уезд, Дуванская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.