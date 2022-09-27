Буровцов Демьян. Як. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуровцов Демьян. Як.

Буровцов Демьян. Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Буровцов Демьян. Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Козелецкий уезд, Александровск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.