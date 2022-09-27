Яишнин Федор Никандр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯишнин Федор Никандр.

Яишнин Федор Никандр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Яишнин Федор Никандр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Костромской, Левашевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.