Деревянка Трифон Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеревянка Трифон Филимонович

Деревянка Трифон Филимонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Деревянка Трифон Филимонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Купянский уезд, Песчанская, д. Камышевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.