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Завьялов Андр. Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Завьялов Андр. Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тюкалинский уезд, Елинской, д. Смирнова

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