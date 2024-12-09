Попов Никифор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Никифор Григорьевич

Попов Никифор Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попов Никифор Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Удянская, д. Уды

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.