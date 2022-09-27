Максутов Хасаим Сул. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксутов Хасаим Сул.

Максутов Хасаим Сул.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Максутов Хасаим Сул.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Аладьинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.