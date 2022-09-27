Дехтярь Андр. Абрам. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДехтярь Андр. Абрам.

Дехтярь Андр. Абрам.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дехтярь Андр. Абрам.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Городнянский уезд, Мощонской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.