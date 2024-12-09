Эпштейн Яков Абрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭпштейн Яков Абрамов

Эпштейн Яков Абрамов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Эпштейн Яков Абрамов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, г. Луганск, м. Лозовая-Павловка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.