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Абдулнафимов Курбан Гале

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Абдулнафимов Курбан Гале
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Златоустовский уезд, Втор. Айлинская

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