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Леонтьев Кирил. Леонт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Леонтьев Кирил. Леонт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Островский уезд, Кореневской

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