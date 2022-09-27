Коржов Иван Спирид. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоржов Иван Спирид.

Коржов Иван Спирид.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коржов Иван Спирид.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Тузлово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.