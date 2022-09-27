Николаев Яков Ник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаев Яков Ник.

Николаев Яков Ник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Николаев Яков Ник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Яровщинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.