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Андрайченко Семен Миронович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андрайченко Семен Миронович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Волчанский уезд, Белоколодезная, Петропав.

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