Егоров Корн. Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Корн. Дм.

Егоров Корн. Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Егоров Корн. Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Соповской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.