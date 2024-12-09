Польский Тимофей Семен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПольский Тимофей Семен.

Польский Тимофей Семен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Польский Тимофей Семен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Рубановской, с. Рубанов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.