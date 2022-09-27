Меренков Афанасий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеренков Афанасий Герасимович

Меренков Афанасий Герасимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Меренков Афанасий Герасимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Царёвский уезд, Колбовская в. И с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.