Иванов Александр Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Александр Яковл.

Иванов Александр Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Александр Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Самарский уезд, г. Самара

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.