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Маурер Карл Христиан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Маурер Карл Христиан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, д. Кони

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