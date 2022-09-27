Переселидзе Нестор Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереселидзе Нестор Антонов

Переселидзе Нестор Антонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Переселидзе Нестор Антонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Рачинский уезд, с. Цоли

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.